500 plus. Robert Lewandowski zarabia tyle w 50 sekund

Kasjer na 500 złotych musi pracować cztery dni. Zenonowi Martyniukowi wystarczy 10 minut. Robert Lewandowski 500 zł zarabia w 50 sekund. Z kolei Jarosław Kaczyński w cztery godziny - wylicza "Super Express".

"Super Express" policzył, ile godzin pracy wart jest dodatek 500 plus . Według wyliczeń gazety, statystyczny sprzedawca żeby tyle zarobić musi pracować przez cztery dni. Nieco lepiej mają księgowi, którzy zarabiają średnio 3,6 tys. złotych miesięcznie. Ich 500 plus jest warte trzy dni pracy.

Wyliczenia "Super Express" zestawił z zarobkami gwiazd sportu, muzyki i polityki. Donald Tusk, jako szef Rady Europejskiej, zarabia ok. 140,5 tys. złotych miesięcznie. Na 500 złotych musi więc pracować 40 minut.

Z kolei szef PiS Jarosław Kaczyński potrzebuje na to czterech godzin. Miesięcznie, wliczając pensję, dietę poselską i emeryturę, zarabia ok. 18 tys. złotych.

- Gdyby to był etat Zenka Martyniuka, to 500 złotych wyśpiewa on sobie w niecałe 10 minut - wylicza "Super Express".