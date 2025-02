500 zł za frekwencję w pracy. Resort rodziny reaguje

Premia frekwencyjna nie jest regulowana wprost w przepisach i zwykle wynika z wewnętrznych regulaminów wynagradzania w danej firmie. Jak zauważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, premia frekwencyjna może jednak prowadzić do dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień do zwolnień lekarskich.

Jak zaznacza infor.pl, w przypadku naruszenia zasad równego traktowania, pracownicy mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Pracodawca nie może wprowadzać kryteriów, które nie są do spełnienia przez wszystkich pracowników.

Podstawa ta to kwota, którą uzyskuje się po odliczeniu 13,71 proc. składek na ubezpieczenia społeczne od minimalnej pensji. W tym roku dzienna stawka wynosi 134,21 zł, co oznacza wzrost o ponad 10 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Pracownicy zatrudnieni na niepełnym etacie lub zarabiający więcej otrzymają zasiłek proporcjonalnie do swojego wynagrodzenia.