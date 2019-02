6 tys. na rękę po zawodówce. Studenci nie mogą uwierzyć

Studenci z zazdrością patrzą na rówieśników, którzy zaczęli pracę wcześniej i dostają duże pieniądze za ciężką pracę. Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, po co im papier z napisem "dyplom magistra".

Weźmy na przykład nauczycieli – to osoby, które muszą mieć odpowiednie wykształcenie, ale jeśli chodzi o poziom pensji jest on daleki od średniej rynkowej. W gronie wszystkich państw OECD (36 najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, w tym Polska) nasi nauczyciele zarabiają najmniej. Podobne problemy mają lekarze, którzy na zachodzie mogą dostać kilka razy więcej bez potrzeby brania dobowych dyżurów.

- Sęk w tym, że to na ogół ciężka, wyczerpująca praca, której nie da się wykonywać aż do emerytury , bo ludziom siada zdrowie. Zarobki są wysokie, gdy pracownik jest w pełni sił, potem spadają a zdrowie doskwiera - przypomina Macierzyński.

Stopa zwrotu z wykształcenia to wskaźnik, który pokazuje, o ile więcej zarobi osoba po studiach w stosunku do tej, która inaczej pokieruje swoją ścieżką edukacji. Mogłoby się wydawać, że to prosta przesłanka wskazująca, iż po prostu nie warto się uczyć. Po co męczyć się przez kilka lat, wkładać sobie do głowy wiedzę, gnieździć się w akademikach czy stancjach a nierzadko zapożyczać się u rodziny czy w bankach? Przecież nasze zarobki nie będą o wiele wyższe, niż osoby bez studiów.