60 tys. Ukraińców wyjechało z Polski. Brakuje rąk do pracy

Z Polski masowo wyjeżdżają obywatele Ukrainy, którzy wracają do kraju, by bronić go przed inwazją Rosji. - Z placów budowy schodzą, z zakładów pracy schodzą pracownicy, nie da się ich szybko zastąpić, pracownicy muszą się teraz dostosować do sytuacji. Z drugiej strony w całym tym nieszczęściu dopatrujemy się szansy, jaką jest przyjazd uchodźców do Polski. Są to głównie kobiety z dziećmi. Naszą rolą, jako pracodawców, ale i jako państwa, jest asymilacja i zaopiekowanie się tymi osobami. Ważne jest to, żeby te osoby wchodziły aktywnie na rynek pracy, a nie zasilały wprost polskiego systemu pomocy społecznej - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.