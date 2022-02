62 miliardy złotych na programy dla rodzin. Minister tłumaczy, na co można dostać pieniądze

Ruszył nowy program

Marlena Maląg przypomniała też, że 1 stycznia ruszył Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jest to łącznie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Zwróciła uwagę, że w pierwszym roku działania programu ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące ponad 440 tys. dzieci.