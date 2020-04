77. rocznica powstania w getcie warszawskim. Polacy uczcili pamięć poległych za pośrednictwem internetu

Gdy19 kwietnia 1943 roku Niemcy przystąpili do akcji likwidacji getta, do walki ruszyło wówczas ok. tysiąca słabo uzbrojonych bojowników żydowskich. Powstanie trwało do połowy maja i zakończyło się całkowitym zniszczeniem getta.