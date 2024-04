800 plus. Kiedy wypłaty? Harmonogram jest określony

800 plus to znowelizowana od początku 2024 roku wersja programu Rodzina 500 plus. Świadczenie wypłacane jest na każde niepełnoletnie dziecko w rodzinie - bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe. Jakie są terminy wypłat 800 plus w trwającym okresie świadczeniowym?