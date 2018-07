8,5 tys. zł emerytury dla przedsiębiorcy? Złudna nadzieja 30-latków. Dostaną biedaemeryturę

Nie będzie tak źle - myśli dziś 30-letni przedsiębiorca po skorzystaniu z kalkulatora emerytalnego ZUS. - Chyba jednak nie będę musiał korzystać z darmowych jadłodajni i stać w kolejce po pomoc socjalną. Bolesna rzeczywistość dosięga go błyskawicznie. To złudzenie.

Rozsyłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych listy o prognozowanej wysokości emerytury wywołały błyskawiczny efekt. Polacy znów zaczęli sprawdzać, co czeka ich na starość. Ci, którzy karierę zawodową planują zakończyć w najbliższych dwóch dekadach, są w relatywnie dobrej sytuacji. Dostaną świadczenie w wysokości mniej więcej 60 proc. wynagrodzenia z ostatniego roku swojej kariery zawodowej. Nie jest to wymarzona emerytura, ale w większości wypadków pozwalająca przeżyć.

"Po kolejnych informacjach o listach z ZUS, postanowiłem powiedzieć: sprawdzam. Skorzystałem z kalkulatora emerytalnego w serwisie Zakładu. Trochę się zdziwiłem. Według niego mam dostawać prawie 8,5 tys. zł, a od trzech lat jestem samozatrudniony - wykazane w PUE składki to niespełna 521 zł miesięcznie w tym roku" - napisał pan Sebastian.

Groszowe składki, wielkie świadczenia. Coś tu jest nie tak

Krótka metryczka: pan Sebastian prowadzi jednoosobową działalność od czerwca 2015 r. Dopiero od roku płaci "pełny ZUS". Wcześniej korzystał z preferencyjnej obniżonej stawki. Po powszechnym systemie emerytalnym nie spodziewał się niczego. Miał wizję biedaemerytury i przymierania głodem, jeśli sam nie zapewni sobie stałego źródła utrzymania na starość - sporych oszczędności czy mieszkań na wynajem. I choć ZUS w kalkulatorze roztacza przed nim wizję dostatniej jesieni życia, to nie powinien rezygnować ze swojego planu. Niemal 8,5 tys. zł prognozowanej emerytury po kilku sekundach okazuje się pękającą bańką mydlaną. To trzeba dodać, uczciwie przebija ją sam Zakład. I nie chodzi tylko o zdanie zawarte w nagłówku: "Prezentowane wyniki nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń".