Absurd na rynku. Ktoś chce na nas nieźle zarobić

Jak prawidłowo myć ręce?

– Sieci podwyższają ceny, kiedy są przekonane, że nie zagrozi to ich dochodowi. W cash&carry zaopatruje się duża część mikrobiznesów, które praktycznie z dnia na dzień musiały się dostosować do nowych wymogów sanitarnych. Z kolei drogerie są dla Polaków intuicyjnym miejscem zakupu kosmetyków – komentuje Julita Pryzmont.

– W pierwszej fali pandemii bardzo szybko zniknęły one ze sklepów. Od marca br. ich produkcja mogła się zwiększyć, a rynkowa podaż – wzrosnąć. To wyjaśniałoby obniżenie cen. Produkty myjące w Natomiast, biorąc pod uwagę produkty w kostce i w płynie, łącznie zanotowano średni spadek o 16,5 proc. – To może zaskakiwać w czasie pandemii, ale wystarczy przyjrzeć się temu z bliska. Spadek cen mydła w kostce na poziomie 12,5 proc. można wyjaśnić tym, że konsumenci trochę porzucili tego typu asortyment na rzecz produktu w płynie. Sieci to zauważyły i w jednym przypadku podniosły ceny, z kolei w drugim obniżyły. To zwykła kalkulacja biznesowa – zwraca uwagę Karol Kamiński.