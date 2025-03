Odesłali ogórki z Rosji. "Poważne zagrożenie"

Jak podaje portal warzywa.pl, w ogórkach z Rosji wykryto flonikamid, substancję wykorzystywaną w insektycydach do zwalczania mszyc, a także mączlików. Importowane ogórki miały trafić na polski rynek za pośrednictwem Białorusi.

Kontrola przeprowadzona 17 marca 2025 r. wykazała, że poziom flonikamidu w ogórkach wynosił 3,0 mg/kg, podczas gdy dopuszczalna norma to 0,5 mg/kg . Zagrożenie związane z importowanymi ogórkami zostało określone jako "poważne" . Ogórki zostały wycofane i nie wprowadzono ich do obrotu na lokalny rynek.

Statystyki pokazują, że import rosyjskich ogórków do Polski systematycznie rośnie. Stawki są konkurencyjne, co zachęca do sprowadzania dużych ilości warzyw. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w 2024 r. z tego kraju zaimportowaliśmy rekordową ilość 11,26 tys. ton ogórków.