Afera z tanim pstrągiem z Bałtyku. Internauta chciał odczarować drożyznę i mocno przeszarżował

Po trzecie w końcu, brak zdjęcia paragonu we wpisie Prawego i Sprawiedliwego każe powątpiewać w prawdziwość całego wpisu. Za to przegląd innych jego publikacji daje jasno do zrozumienia, że konto to jest nastawione przede wszystkim na zachwalanie osiągnięć obecnego rządu i umniejszanie jego błędów, a także atakowanie opozycji. Użytkownik ten często dzieli się tweetami Samuela Pereiry, szefa portalu TVP Info, sam zaś publikuje wpisy mówiące na przykład o "festiwalu hipokryzji PO" i wysyłające Donalda Tuska, lidera tego ugrupowania, na emeryturę.