Alejki mleczne do zmiany. "To drakońskie zasady"

Temat nowych wytycznych pojawił się już w styczniu 2023 r., kiedy to FSIFG wydała proponowane wytyczne dla lokalnych urzędników ds. standardów handlowych w Wielkiej Brytanii. Grupa wezwała do zakazania marek na półkach supermarketów i w kawiarniach, w tym Flora Plant B*tter, Mighty Not Milk (wcześniej M.LKology), Good Hemp - Oat + Hemp Milk, Qurkee M'LK i Alpro This Is Not M*lk.