Alkohol mocno promowany. Przez 5 miesięcy 400 tys. razy promowano trunki w polskich sklepach

– Czołówka nie stanowi zaskoczenia. Tak musi być ze względów wielkościowych i kulturowych. Po pierwsze, to są duże rynki z największymi miastami, a więc też z różnego rodzaju obiektami wielkopowierzchniowymi. Po drugie, mieszkańcy tych województw lubią sięgać po alkohol. W związku z tym trzeba to stymulować, żeby utrzymać popyt. W efekcie promocja daje tu najwyższe oczekiwane korzyści – komentuje na łamach "Wiadomości handlowych" dr Andrzej Maria Faliński, obserwator rynku detalicznego.

Gdzie zatem najmniej było promocji, co by też oznaczało, że chęć sięgania po alkohol jest tam mniejsza, a i liczba centrów handlowych niezbyt imponująca. Jak się okazuje najmniej promocji zostało zorganizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - 17,6 tys. Jest to zatem liczba dwukrotnie mniejsza od tej z Mazowsza.