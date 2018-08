Amazon - podwyżki pensji w Polsce

Amerykański gigant Amazon zapowiedział podwyżki w Centrach Logistyki w Polsce. Od września pracownicy będą zarabiać nawet o 16,7 proc. więcej.

W zależności od stażu, pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godz., a kierownicy zespołów od 22,5 do 24,5 zł/godz. Dyrektor HR w polskim oddziale Amazon Marta Dworowska wskazała, że poza wynagrodzeniem podstawowym osoby w Amazon otrzymują premię pieniężną za frekwencję i produktywność w wysokości do 15% wynagrodzenia.