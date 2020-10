Amazon stworzy 10 tys. nowych miejsc pracy dla Polaków

Gigant handlowy zwiększył liczbę stałych pracowników w Polsce do 18 tys. Jest to wzrost o 2 tys. osób, które zatrudnione zostały w różnych działach i na różnych szczeblach w Amazonie. Oprócz tego koncern planuje stworzyć 10 tys. sezonowych etatów na okres przedświąteczny.

Święta zbliżają się coraz większymi krokami, dlatego Amazon chce przygotować swoje magazyny na sezonowe oblężenie. Koncern wytworzy około 10 tys. miejsc pracy dla Polaków - czytamy w PAP.

Rekrutacja już się rozpoczęła, a praca dotyczy centrów logistycznych w całym kraju. Amazon oferuje podstawę 20 zł brutto za godzinę oraz dla pracowników sezonowych pracujących od 8 listopada do 26 grudnia przygotował świąteczny dodatek w wysokości 4 zł brutto za godzinę. Oznacza to, że łączna stawka dla osób zatrudnionych przed świętami wyniesie 24 zł brutto.

Oprócz 10 tys. sezonowych etatów, koncern zwiększył liczbę stale zatrudnionych pracowników o 2 tys. - Od wielu lat jesteśmy aktywni na polskim rynku i z radością ogłaszamy, że nasz zespół powiększył się do 18 tys. pracowników - mówił Marian Sepesi, regionalny dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią.

Zakaz handlu do zawieszenia? "To konieczne, by nie było zwolnień"

Pracownicy stali mają różne kompetencje i doświadczenia. Są to m.in. pracownicy działów operacyjnych, inżynierowie, menedżerowie czy eksperci ds. rozwiązań chmurowych.

Koncern stworzył w Polsce 9 miejsc logistycznych, w których zatrudnia pracowników. Są to Centra Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, dwa na Bielanach Wrocławskich, Łodzi, Pawlikowicach koło Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w Gliwicach. Oprócz tego działa jeszcze Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie.