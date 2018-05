Awaria w BGŻ BNP Paribas już usunięta. Działa bankowość internetowa i mobilna

Co najmniej od godziny 16 nie działa bankowość internetowa i mobilna w BGŻ BNP Paribas - skarżyli się klienci. Bank zapewniał, że to przejściowe trudności. Awaria została naprawiona. Klienci już nie powinni mieć problemów z dostępem do swoich kont.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nie działała bankowość internetowa i mobilna w BGŻ BNP Paribas (East News, Fot: Wlodzimierz Wasyluk)

"Uuprzejmie informujemy, że dostęp do wszystkich usług (bankowość internetowa Pl@net/BiznesPl@net oraz bankowość mobilna GOmobile) został przywrócony. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość" - taką wiadomość WP finanse otrzymały od banku.

Problemy z bankowością pojawił się w czwartek. "W związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa i mobilna są chwilowo niedostępne. Jednocześnie zapewniamy, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów przebiega bez żadnych zakłóceń. Przepraszamy za utrudnienia" - taki komunikat można było przeczytać na stronie bankowości internetowej banku.

BGŻ BNP Paribas Podziel się

Na facebookowym fanpage'u banku pojawiło się kilka komentarzy poirytowanych awarią klientów. "Pan z infolinii poinformował mnie, że BGŻ BNP Paribas ma ogólnopolską awarię i nic nie działa, konta, karty, dosłownie nic i nie wiadomo kiedy ta awaria się skończy, bo panowie informatycy szukają przyczyny, chyba nadszedł ten czas żeby się z hukiem rozstać z tym baniem, te ostatnie 2 lata wystarczą" - czytamy w jednym z nich.

Zobacz też: Banki będą musiały konkurować, nie tylko między sobą

"Informujemy, że występują przejściowe utrudnienia w sieci telekomunikacyjnej, które skutkują niedostępnością bankowości internetowej Pl@net/BiznesPl@net oraz bankowości mobilnej GOmobile. Pracujemy nad przywróceniem dostępu do wszystkich usług. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - takim komunikatem odpowiadał na Facebooku bank wszystkim klientom.

Jeden z użytkowników pisał, że system nie działał co najmniej od godziny 16, bo wtedy próbował się do niego zalogować.