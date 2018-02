Banalny sposób na obejście zakazu handlu. W automatach można kupić nawet telewizor

Zakaz handlu w niedzielę to "bubel roku" - przekonuje Forum Obywatelskiego Rozwoju i obnaża kolejne luki w nowym prawie. Fundacja właśnie podsunęła sprzedawcom prosty sposób na sprzedaż produktów mimo formalnego zakazu.

Niecały miesiąc pozostał do pierwszej niedzieli bez handlu, a pomysłów na obejście zakazu coraz więcej. Wśród nich: showroomy, w których produkty się ogląda, ale już zamawia przez internet , stacje benzynowe przy marketach, a teraz także tzw. automaty vendingowe. Pod tą nazwą kryją się popularne maszyny, w których możemy kupić słodycze, kanapki, kawę, a wkrótce także telewizory czy ubrania.

FOR zauważa, że zakaz handlu nie obejmuje wspomnianych automatów. Co więcej, w maszynach można pobrać tzw. "symbole towaru". To oznacza, że formalnie zakupów dokonuje się w urządzeniu, a produkt odbiera w wyznaczonym punkcie za okazaniem "symbolu".