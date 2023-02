Bank Millennium umożliwia klientom wpłaty gotówki we wpłatomatach Euronet Polska

- Klienci Banku Millennium mogą wypłacać gotówkę z bankomatów w całej Polce, natomiast usługa wpłat była do tej pory ograniczona tylko do urządzeń Banku Millennium. Obserwując stały wzrost zainteresowania naszych klientów wpłatami i odpowiadając na ich oczekiwania, rozszerzyliśmy sieć wpłatomatów o ponad 3 tys. urządzeń Euronetu, największej sieci wpłatomatów w Polsce. Dla wielu użytkowników oznacza to znaczną oszczędność czasu i większą wygodę, na czym nam bardzo zależy. – mówi Hanna Tobiańska, kierująca Zespołem Bankomatów w Banku Millennium.