Nielegalne przy klimatyzacji. Kierowcom grozi wysoki mandat

Zbliżające się coraz wyższe temperatury za oknem skłaniają kierowców sprawdzenia i do naprawy klimatyzacji w samochodach. Wielu z nich decyduje się na samodzielne uzupełnienie czynnika chłodniczego, co może prowadzić do problemów prawnych. Jak informuje serwis autokult.pl, sprzedaż czynnika osobom bez certyfikatu jest nielegalna.