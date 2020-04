WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Bank w smartfonie. Raz spróbujesz, nie będziesz chciał zrezygnować W czasach epidemii z powodzeniem zastępuje nie tylko bankowe okienko, ale również kartę płatniczą, gotówkę, a nawet bilet komunikacji miejskiej. Do tego daje możliwość zarządzania finansami osobistymi – rachunkami, oszczędnościami, ubezpieczeniami, kredytami. Wszędzie i wtedy, gdy masz na to czas i ochotę. Jednymi z najbardziej potrzebnych na co dzień narzędzi są aplikacje bankowe (Unsplash.com) Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim Smartfon to dziś podstawowe narzędzie komunikacji, którym robimy zdjęcia i nagrywamy filmy, wysyłamy i odbieramy wiadomości. Służy nam jako odtwarzacz muzyki i filmów, pilot do telewizora, a ostatnio nawet jako kluczyk do samochodu. Jednymi z najbardziej potrzebnych na co dzień narzędzi są aplikacje bankowe. Jeśli ktoś jeszcze nie korzysta – zdecydowanie powinien zacząć. Warto skorzystać z aplikacji, która według danych sklepu Google Play, przekroczyła barierę 5 mln pobrań jako pierwsza spośród aplikacji banków działających w Polsce. https://iko.pkobp.pl/aktywacja/ Trzy najważniejsze funkcje Chyba najczęściej wykorzystywana funkcja aplikacji to sprawdzanie stanu konta. Wystarczy wpisać PIN albo – jeśli telefon na to pozwala – odblokować aplikację odciskiem palca lub skanem twarzy. W przypadku IKO PKO Banku Polskiego, jeśli zmienimy ustawienia aplikacji – można sprawdzić, ile mamy na koncie w ogóle nie logując się, a jedynie przesuwając palcem w dół na ekranie logowania. Kolejna funkcja to przelewy. Wystarczy wpisać numer konta odbiorcy oraz jego imię i nazwisko. Można też zrobić zdjęcie faktury, a aplikacja sama skopiuje dane do przelewu. A jeśli co jakiś czas przelewamy gdzieś stałą kwotę (np. czynsz za mieszkanie). Po pierwszym przelewie wystarczy go zapisać jako zdefiniowanego, stałego odbiorcę. Wtedy zrobienie kolejnego przelewu trwa zaledwie chwilę, bo nic już nie trzeba dodawać, jedynie potwierdzić zlecenie. W aplikacji zrobimy też przelew podatkowy czy do ZUS-u. I co najważniejsze: wszystkie operacje finansowe z naszego konta internetowego iPKO jak i w IKO również możemy potwierdzać w aplikacji. Aplikacja z powodzeniem zastępuje tu SMS-y z kodem potwierdzającym, tak jak kiedyś te same SMS-y zastąpiły kody jednorazowe na kartach-zdrapkach. Kolejna na liście podstawowych funkcja to wgląd w historię konta . Wydatki, przelewy przychodzące, stałe zlecenia (np. raty kredytów) – wszystko widać jak na dłoni. Nie pamiętasz, czy zapłaciłeś rachunek za prąd? Sprawdzisz to od ręki w telefonie. Nie trzeba prowadzić dodatkowych notatek, skoro wszystkie wydatki widzimy na ekranie smartfona. Wszystkie informacje od banku w jednym miejscu Dzięki aplikacji można mieć wgląd w posiadane produkty bankowe – oszczędności, kredyty, lokaty Można podliczyć wartość wszystkich lokat i sprawdzić daty ich zapadalności, terminy rat kredytów czy całe harmonogramy spłat. Aplikacja to też wygodny sposób na kontakt z bankiem. Można w niej znaleźć informacje wysyłane przez bank, zarówno te ogólne, jak i skierowane tylko do nas – oferty, promocje, prośby o dostarczenie dokumentów (np. do kredytu gotówkowego). Smartfon zamiast karty Aplikacja bankowa w telefonie to też świetna alternatywa dla karty przy płaceniu w sklepach czy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu. Płacić można poprzez zbliżenie telefonu do terminala i potwierdzenie operacji na ekranie. Do tego konieczny jest smartfon z funkcją NFC – dzisiaj mało który jej nie ma – oraz zainstalowaną aplikacją IKO. To w niej potwierdzamy nasze zakupy, podając ustalony przez nas kod PIN. Do płacenia – szczególnie w internecie – najlepszy jest BLIK. To sześciocyfrowy kod, który generujemy w aplikacji IKO i podajemy na stronie sklepu. Płatność zatwierdzamy aplikacją. https://iko.pkobp.pl/funkcje/blik-zakupy-w-internecie/ Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba podawać długich numerów konta czy udostępniać danych naszej karty płatniczej. W ten sam sposób – z wykorzystaniem kodu – wypłacimy także pieniądze z bankomatu. Wystarczy wpisać wygenerowany w aplikacji kod BLIK w bankomacie i potwierdzić operację na ekranie smartfona. Wypłata jest szybsza niż pobieranie gotówki kartą, bo niczego do maszyny nie wkładamy ani nie musimy z niej zabierać – poza gotówką. Pożycz pieniądze na telefon Czy pamiętasz swój numer konta lub kogokolwiek z rodziny lub znajomych? Zapamiętanie 26 cyfr graniczy z cudem, stąd w bankach powstał pomysł bezpiecznych przelewów na numer telefonu. Nie musisz go nawet wpisywać na klawiaturze. Jeśli masz numer zapisany w kontaktach po prostu wybierasz odpowiednią pozycję. Transakcja jest realizowana również przez system BLIK, dlatego wymagane jest, żeby odbiorca miał zainstalowaną aplikację mobilną jednego z banków, która obsługuje tego typu transakcje. Analogicznie – posiadając zainstalowaną aplikację " BLIK-iem", można w prosty sposób odbierać pieniądze od innych. https://iko.pkobp.pl/funkcje/przelew-na-telefon/ Zamiast wizyty w banku Aplikacja zastępuje bankowe okienko również w kwestiach związanych z otwarciem dodatkowego konta (rozliczeniowego, oszczędnościowego czy walutowego), złożeniem wniosku o pożyczkę czy limitem odnawialnym. Przez smartfon można aktywować kartę do konta lub zawnioskować o kartę kredytową, a także zablokować czasowo lub zastrzec całkowicie kartę. Smartfon w zupełności wystarczy także do założenia czy zarządzania lokatami. W wielu przypadkach (jeśli taki produkt jest przez bank oferowany) można też zakupić mobilnie ubezpieczenie mieszkaniowe, samochodowe czy podróżne. Aplikacje bankowe umożliwiają też wymianę walut w wirtualnym kantorze, więc nie musimy krążyć po mieście w poszukiwaniu tradycyjnego kantoru.

Kup bilet, zapłacić w urzędzie bez wizyty w kasie. Aplikacje bankowe wciąż są rozwijane. Ich możliwości się zwiększają – kiedyś pozwalały na sprawdzenie stanu konta i podstawowe przelewy, dziś z powodzeniem zastępują coraz więcej usług. IKO PKO Banku Polskiego to np. możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej – w różnych polskich miastach. Nie musisz szukać kiosku, kupować biletu u kierowcy, martwić się o gotówkę. Bilet kupisz w aplikacji, a kontroler sprawdzi go na ekranie telefonu. W stu polskich miastach zapłacisz też w aplikacji IKO za postój w strefie płatnego parkowania. Inną usługą – dostępną tylko w IKO – jest możliwość płacenia kodem BLIK w urzędach. Zamiast biegać od okienka do kasy, by zapłacić za nowy dowód czy zaświadczenie, wystarczy użyć smartfona i kodów BLIK w aplikacji. Za darmo.