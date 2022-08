Banki będą oddawać pieniądze. Jest ostateczny podpis prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym, dzięki której banki będą musiały oddawać pieniądze pobrane od kredytobiorców w ramach dodatkowych opłat w czasie oczekiwania na wpis do hipoteki. Ponieważ wpis do księgi wieczystej potrafi zajmować sądom nawet rok, Polacy tracą na tym tysiące złotych. Teraz jednak ma się to skończyć.