Banki oddadzą pieniądze za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Senat przyjął nowe prawo

Dwie poprawki w Senacie

Izba wyższa polskiego parlamentu przyjęła wersję ustawy z poprawkami, które we wtorek zostały zaproponowane podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. "Senatorowie postanowili, że ustawa obejmie także umowy o kredyt hipoteczny zawarte przed jej wejściem w życie w wypadku, gdy nie doszło jeszcze do wpisania hipoteki do księgi wieczystej" - czytamy na stronie internetowej Senatu.