Banki będą oddawały nawet tysiące złotych. Nowe przepisy ws. kredytów już w Senacie

Rząd chce jednak, by po wpisaniu banku do księgi wieczystej te pieniądze wracały do klientów. - Przywracamy elementarną przyzwoitość w traktowaniu kredytobiorców. Banki będą zwracać wszystkie dodatkowe opłaty poniesione w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej - mówił w lipcu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który nadzorował prace nad ustawą. Pod koniec ubiegłego miesiąca przepisy przyjął jednogłośnie Sejm, a teraz trafiły one do Senatu.