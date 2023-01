Banki obniżają oprocentowanie lokat i kont. Nasze pieniądze będą szybciej tracić na wartości

Jeszcze w drugiej połowie 2021 roku oprocentowanie było zwykle liczone w promilach. Wraz ze wzrostem inflacji banki zaczęły nieco je podnosić, choć nie były to wielkie skoki. Doprowadziło to do tego, że w kwietniu 2022 roku, w dobie szybko rosnącej inflacji i stóp procentowych, premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. Wkrótce później oprocentowanie rzeczywiście zaczęło rosnąć mocniej.