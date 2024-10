Banki sprawdziły miliony Polaków. Czego szukają?

Monitorowanie wiarygodności płatniczej stało się popularne we wszystkich grupach wiekowych oraz wśród obu płci. Zaobserwowano jednak pewne tendencje - wzrosło zainteresowanie osobami poniżej 30. roku życia (z 16 do 18 proc.), podczas gdy rzadziej sprawdzano osoby powyżej 70. roku życia (spadek z 7,4 do 6,8 proc.). Warto podkreślić, że niemal połowa poddawanych weryfikacji ma od 31 do 50 lat.