Bankomat wyleciał w powietrze. Głośny wybuch w środku nocy

Przestępstwo okradzenia bankomatu kwalifikowane jest jako kradzież z włamaniem za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Największy problem łowcy bankomatów stanowią dla samych operatorów maszyn – zniszczenie jednego urządzenia to koszt ponad 50 tys. zł. Ataki na bankomaty stają się coraz popularniejsze w wielu europejskich krajach.