Bankomat wypłacał za wysokie nominały. Po roku bank ściga klientów

Konwojent pomylił kasetki z pieniędzmi i bankomat wypłacał banknoty o dwa razy wyższym nominale niż powinien. Po roku bank BNP Paribas na oślep wysłał do wszystkich osób, które korzystały z tego bankomatu żądanie zwrotu "nadmiarowej" wypłaty.

Sprawę opisuje serwis Subiektywnie o Finansach . Do starszego małżeństwa przyszło pismo z banku BNP Paribas z żądaniem zwrotu 500 zł w ciągu 7 dni.

Bank przyjął prostą zasadę: skoro bankomat wypłacał dwa razy za dużo, to teraz każda osoba, która wypłacała daną kwotę, musi przelać bankowi jej równowartość. "W sytuacji kiedy bankomat wypłaci wyższą kwotę niż ta, którą klient chciał pobrać z urządzenia, czyli gdy mamy do czynienia z wypłatą środków nienależnych, wysłanie wezwania do zwrotu tej nadwyżki jest uzasadnione" - przekonuje bank w odpowiedzi dla portalu.