Będą problemy z ładowarkami. Zacznie się po świętach

Dziennik podkreśla, że celem dyrektywy jest ograniczenie liczby elektrośmieci. Dzięki wprowadzeniu jednego portu do ładowania, użytkownicy będą także mogli w przyszłości używać jednej ładowarki do ładowania wielu różnych sprzętów elektronicznych .

Przypomnijmy, że trwają również prace nad wdrożeniem innej dyrektywy - o prawie do naprawy towaru. Termin transpozycji wyznaczony przez UE mija 31 lipca 2026 r. Jedną z głównych zmian będzie zobowiązanie producentów do do naprawy uszkodzonego sprzętu, o ile będzie to możliwe. Producenci będą musieli także udostępniać części zamienne niezależnym serwisom naprawczym, co może wpłynąć na obniżenie cen napraw.