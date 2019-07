Bez osadu i nieświeżego oddechu. Jest alternatywa dla tradycyjnych papierosów

E-papierosy i podgrzewacze tytoniu nie przebarwiają zębów i nie pozostawiają przykrego zapachu – wynika z najnowszych badań naukowców z Southampton w Wielkiej Brytanii. Ale co najważniejsze - produkty tytoniowe nowej generacji są realną alternatywą dla bardziej szkodliwych papierosów.

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z ośrodka badawczego British American Tobacco w Southampton e-papierosy oraz podgrzewacze tytoniu powodują znacznie mniejsze przebarwienia zębów i skóry w porównaniu do tradycyjnych papierosów . Para i dym wydzielane przez produkty nowej generacji nie osadzają się także na tkaninach czy tapetach w pomieszczeniach. Rezultaty najnowszych badań naukowcy przedstawili podczas Global Forum on Nicotine w Warszawie.

W odróżnieniu od tradycyjnych papierosów w produktach nikotynowych nowej generacji nie dochodzi do procesu spalania tytoniu. A to właśnie toksyny zawarte w papierosowym dymie są dla palaczy najbardziej niebezpieczne. Uzależnionych od nikotyny zabijają substancje smoliste.

Dym i para, które pojawiają się podczas używania e-papierosów czy podgrzewaczy tytoniu są mniej złożone i zawierają znacznie niższe poziomy substancji toksycznych (mówimy o redukcji na poziomie nawet 90-95 proc.). Również zapach utrzymujący się na dłoniach czy ubraniach użytkowników jest mniej intensywny. To wszystko sprawia, że osoby postronne – bliscy czy współpracownicy – są mniej narażeni na szkodliwe i nieprzyjemne doznania.

– Brak spalania i znacznie zmniejszona emisja substancji szkodliwych w porównaniu do tradycyjnych papierosów przekłada się na mniejszą ilość materiału, który się osadza i odpowiada za nieprzyjemny zapach – zwraca uwagę John McAughey z BAT. Badania pokazują, że przestawienie się z tradycyjnych papierosów na produkty tytoniowe nowej generacji może przynieść konsumentom konkretne korzyści związane z higieną osobistą i kwestiami społecznymi. Nieprzyjemny zapach sprawia, że wielu niepalących od palaczy stroni.

Na świecie jest około miliarda palaczy (w Polsce ok. 9 mln) i – jak szacują eksperci – te liczby pozostaną bez zmian także w 2025 roku . Tymczasem palenie jest głównym czynnikiem powodującym zgony z powodu chorób niezakaźnych.

Z badań Eurobarometr 2017 wynika, że 47 proc. tych, którzy próbowali zerwać z nałogiem najpierw przestawiło się na e-papierosy.

Dziś na polskim rynku dostępne są zarówno e-papierosy, jak i podgrzewacze tytoniu (np. technologia glo od BAT). Co więcej koncerny tytoniowe wciąż inwestują ogromne środki w ich rozwój.

W ostatnim czasie na sklepowe półki trafił Vype ePen 3. Działający w systemie zamkniętym e-papieros składa się jedynie z dwóch elementów: samego urządzenia i wymiennego wkładu. Użytkownicy nie muszą już napełniać wkładu płynem, wystarczy włożyć go do urządzenia. Wkłady dostępne są w różnych smakach, zawierają także dwa poziomy nikotyny.