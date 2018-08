Bezpieczne grzybobranie. Sanepid ostrzega - po zatruciu zakazane są mleko i alkohol

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o ostrożność podczas zbierania grzybów. Przypomina, że w sanepidzie specjaliści mogą sprawdzić, co przynieśliśmy z lasu. Wyjaśnia też, jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku zatrucia grzybami.

Inspektorat podkreśla, że pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się od kilku do kilkunastu godzin po spożyciu grzybów. Najczęściej to: nudności, wymioty, ból brzucha i głowy, podwyższona temperatura ciała.

GIS podkreśla, że jeśli po zjedzeniu grzybów pojawiają się oznaki zatrucia, nie wolno ich bagatelizować. Po pierwszych objawach należy jak najszybciej przewieźć chorego do szpitala, lub skontaktować się z numerem alarmowym 999 lub 112. Sanepid zaznacza, że liczy się czas - zbyt późna reakcja i brak właściwego leczenia może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet śmierci.

W oczekiwaniu na pomoc medyczną, można np. sprowokować wymioty. Nie należy osobie z objawami zatrucia podawać mleka i alkoholu, ponieważ przyśpieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu.

Hospitalizacja w przypadku zatruć grzybami trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

GIS zaleca zbieraczom korzystanie z atlasu grzybów, czy aplikacji mobilnych. Jeżeli nie jesteśmy jednak pewni co mamy w koszyku, w większości stacji sanitarno-epidemiologicznych możemy skorzystać z pomocy specjalistów: grzyboznawców, którzy posiadają uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych, a także klasyfikatorów grzybów, którzy posiadają uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych.