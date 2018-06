Bieda w Polsce. Setki tysięcy emerytów żyje na granicy ubóstwa

Sztandarowy program PiS "Rodzina 500+" pozwolił wyrwać się rodzinom ze szponów ubóstwa. Popadli w nie za to emeryci. Już 300 tys. seniorów żyje na granicy egzystencji.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu GUS o ubóstwie w 2017 r., analizowanym przez dziennik "Fakt". Seniorzy są tą grupą Polaków, która w ciągu roku zubożała najbardziej. Wskaźnik w ciągu roku wzrósł z 3,9 do 4,4 proc. To oznacza, że na granicy minimum egzystencji żyje już w naszym kraju ok. 300 tys. starszych osób.