Biedronka daje pieniądze na zakupy. Oto co trzeba przynieść do sklepu

System kaucyjny w Polsce

W Polsce system kaucyjny ma wejść w życie od stycznia 2025 r. Producenci i sklepy zostaną wtedy zobowiązane prawnie do prowadzenia zbiórki opakowań nadających się do recyklingu. Przepisy obejmują jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra, oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. System będzie bezparagonowy, więc konsumenci nie będą musieli okazywać dowodów zakupu.