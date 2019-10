Biedronka i Lidl liderami w sprzedaży produktów marek własnych. Napędzają wynik w Polsce

Polacy pokochali produkty marek własnych sieci – w 2018 roku sklepy sprzedały o 5,2 proc. więcej takich produktów. Rynek marek własnych urósł w Polsce już do 30,6 mld złotych. Najchętniej kupujemy nabiał – Mleczna Dolina z Biedronki i Pilos z Lidla przewodzą stawce towarów własnych sieci.

Poprawę sytuacji rynku marek własnych pokazał raport "Private Label Overview Nielsen Connect", któremu przyjrzał się portal wiadomoscihandlowe.pl. Według niego już co piąty artykuł kupowany w Polsce to właśnie artykuł marek własnych.

Autorzy raportu wskazali, że najlepiej sprzedaje się nabiał. To produkty charakteryzujące się wzrostem i udziałem w rynku poniżej średniej, a także posiadające potencjał do dalszego wzrostu. Jednak wszystkie marki własne odczuwają boom popularności.

To efekt dostrzeżenia trendów panujących na rynku. Produkty brandowe dążą do poprawy wizerunku własnego m.in. poprzez oferowanie coraz wyższej jakości artykułów, a także dodawania do oferty limitowanych produktów. To samo robią producenci marek własnych.