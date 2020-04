Biedronka i Lidl rozdają piwo. Przy zakupie 12 piw drugie tyle otrzymasz gratis - lub kupisz 20 w cenie 10

Biedronka i Lidl rozdają piwo. Przy zakupie 12 piw drugie tyle otrzymasz gratis lub 20 w cenie 10

Oferta sieci Lidl skierowana jest do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. 50 proc. rabat zostanie naliczony na każdą z 20 sztuk piwa, przy jednorazowym zakupie 20 sztuk.

Biedronka i Lidl informują, że promocja dotyczy wyłącznie piw butelkowych (produkty można dowolnie mieszać). Promocja ważna jest wyłącznie w czwartek 30 kwietnia, do zamknięcia sklepu lub do wyczerpania zapasów.

Jak zapowiada sieć Biedronka, w najbliższych dniach będą pracować dla klientów w wygodnym dla nich rytmie: do czwartku 30.04 ponad 2,5 tys. sklepów sieci Biedronka będzie otwartych non stop do 23.30, w sobotę 2.05 ponad 2,7 tys. sklepów będzie czynnych od 5.00 lub 6.00 do 23.30.