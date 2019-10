Biedronka jest najtańsza spośród dyskontów, wynika z badania. Różnica w cenach wynosi nawet 16 zł

Biedronka to obecnie najtańsza sieć dyskontowa w Polsce - wynika z najnowszego badania. Zakupy marketach tej firmy są też o 8,5 zł tańsze niż w zeszłym miesiącu.

Najtańsza tym razem okazała się Biedronka - tam zakupy w październiku kosztowały 266 zł. Co ciekawe, to aż o 8,5 zł mniej niż identyczne produkty kosztowały we wrześniu. W porównaniu do zeszłego roku, ceny 50 podstawowych produktów poszły jednak w górę - o około 6 zł.