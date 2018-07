Biedronka otwiera swój pierwszy outlet

Pierwszy outlet Biedronki otworzy się już w czwartek w Poznaniu. Będzie w nim sprzęt RTV i AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, akcesoria do ogrodów oraz chemię gospodarczą i kosmetyki. Klienci znajdą tam m.in. produkty przemysłowe marek Hykker, Smukee, Hoffen, Gardenic.

Outlet sieci Biedronka to nowy format sklepu, w którym oferowane będą pełnowartościowe produkty przemysłowe pochodzące z poprzednich kolekcji. Przeceny mają wynosić od 30 proc. do 80 proc. Pierwszy sklep w nowej odsłonie ruszy w Poznaniu, ma być czynny przy ul. 28 czerwca 1956 r.

– Outlet Biedronki to zupełnie nowa propozycja dla klientów zarówno indywidualnych, jak i hurtowych. W każdym tygodniu dodawane do oferty będą kolejne produkty nawiązujące tematycznie do aktualnego sezonu – mówi Jakub Klimczak, starszy manager sprzedaży w sieci Biedronka odpowiedzialny za sklepy w tym regionie.