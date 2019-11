Biedronka. Solidarność zarzuca sieci sklepów złą politykę kadrową

Zbyt mała liczba pracowników obarczona zbyt dużą liczbą obowiązków – to są główne zarzuty szefa NSZZ Solidarność w sieci Biedronka Piotr Adamczak. Tłumaczy też powody wejścia związku w spór zbiorowy z Biedronką.

W jego ocenie "przekłada się to na zbyt duże obciążenie pracą", przez co pracownicy nie mogą wykonać wszystkich obowiązków, jakie nakłada na nich firma, bo po prostu nie są w stanie. Dlatego też latem zeszłego roku Solidarność zdecydowała się na spór zbiorowy z siecią.

W rozmowie poruszony został również wątek wszczętego przez UOKiK postępowania dotyczącego nieprawidłowości cen w sklepach sieci. Zdaniem kontrolerów, poszczególne ceny produktów różnią się na wystawie i przy kasie (grozi sieci za to kara do 10 proc. obrotów). Jeronimo Martins Polska tłumaczył to "błędami ludzkimi", których nie da się uniknąć przy skali działalności sieci.