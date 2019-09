Biedronka wbija szpilę Lidlowi. Oto odpowiedź na nową akcję niemieckiego dyskontu

Najpierw Biedronka reaktywowała promocję ze Słodziakami, chwilę później Lidl odpowiedział swoimi maskotkami. Biedronka nie kryje z tego powodu radości.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, Lidl wprowadza do swojej oferty maskotki łudząco podobne do Słodziaków. Leśne Lidlaki to sówka, sarenka, jeżyk, czy króliczek, ale też wilk czy szop. Łącznie do oferty trafi osiem pluszaków. Kształtem i wielkością nie różnią się specjalnie od tych biedronkowych.