Biedronka z dostawą do domu. Systemy Glovo przeciążone

Zakupy w Biedronce bez wychodzenia z domu i dowóz pod drzwi do godziny. Sieć dyskontów uruchomiła nową funkcjonalność dzięki współpracy z aplikacją Glovo. Udostępniono ją w piątek o godzinie 10. Niestety, zakupy udało się zrobić nielicznym bowiem w parę minut zainteresowanie było już tak duże, że systemy nie wytrzymały.

Problem dotyczy jednak jedynie kanału dedykowanego Biedronce, zamówienia od innych dostawców były możliwe do zrealizowania. Jak sprawdziliśmy, sytuacja jest różna w zależności od lokalizacji zamawiającego.

Poprosiliśmy o komentarz firmy dotyczący problemów technicznych związanych z obsługą Biedronki. - Obecnie zainteresowanie składaniem zamówień na zakupy z Biedronki jest bardzo duże, co nas niezmiernie cieszy - czytamy w stanowisku, przekazanym naszej redakcji.

- Pragniemy jednak poinformować, że w przypadku, gdy liczba zamówień zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych kurierów w okolicy, opcja zamówień z supermarketów lub opcja korzystania z usług aplikacji jest chwilowo wyłączana. Po pewnym czasie usługi są ponownie dostępne. Wobec tego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz sprawdzenie możliwości aplikacji po pewnym czasie. Zależy nam na tym, by każdy z klientów mógł zrobić zakupy przed Świętami Wielkanocnymi bezpiecznie, więc robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to umożliwić - napisano.