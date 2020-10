Biedronka znowu całodobowa. Sieć zmienia godziny otwarcia

Już od soboty ponad 40 sklepów sieci Biedronka będzie otwartych całodobowo, a kolejne 650 - do 23:30. To powrót do sytuacji z początku pandemii. Sieć podkreśla, że chce w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo klientów.

Biedronka zmienia godziny otwarcia swoich sklepów (money.pl, Fot: Rafał Parczewski)