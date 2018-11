Black Friday 2018 Intersport, GoSport, 4F

Black Friday 2018 obejmuje także sklepy sportowe. W akcji promocyjnej uczestniczyć będą takie sklepy, jak Intersport, GoSport czy 4F.

Black Friday 2018 – Intersport

Sklep Intersport oferuje aż 40 proc. zniżki na buty i odzież takich marek, jak Adidas, Asics, Nike, New Balance, Puma, Reebok czy Under Armour. Promocja obowiązuje do poniedziałku 26.11.2018. Rabat naliczany jest od cen pierwotnych produktów.