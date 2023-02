Błędy pogrążą Orbana? "Są problemy z dostawami żywności, szaleje inflacja"

- Trudno powiedzieć, jak długo Orban będzie rządził na Węgrzech. Propaganda w mediach, które przejął, to jedno. Ważniejsze są problemy gospodarcze. Na Węgrzech są braki w dostawach żywności - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Artur Far-Nowak z Kolegium Gospodarki Światowej SGH. – Orban popełnił poważne błędy w polityce cenowej, to były decyzje jak za czasów komunistycznych. Przez to traci wiarygodność. Nie wiem, na ile to jest trwałe i na ile Orban sobie z tym problemem poradzi. Na Węgrzech jest najwyższa inflacja w całej Unii Europejskiej. To musi doskwierać społeczeństwu i z pewnością ludzie zdają sobie sprawę, że za drożyznę odpowiada błędna polityka – podkreśla.