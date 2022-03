Bojktot rosyjskich produktów. "Coraz więcej sklepów przyłącza się do akcji"

– Według moich danych co najmniej 8 sieci handlowych na terenie Polski wycofuje wszystkie lub niektóre produkty pochodzenia rosyjskiego. Wydaje się, że ta akcja się rozszerza, codziennie dowiadujemy się o kolejnych sieciach, które dołączają do akcji. Jest to taki oddolny odpowiednik sankcji, które społeczność międzynarodowa nakłada na Rosję po jej ataku na Ukrainę – powiedział w programie "NEWSROOM" Wirtualnej Polski Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.