Boom na kredyty. Lipiec będzie miesiącem największego zainteresowania

Nie wykluczył też, że pod koniec roku możliwa jest jeszcze jedna fala chętnych. "Jeśli do końca 2023 r. udzielonych zostanie kilkadziesiąt tysięcy preferencyjnych kredytów, to budżet na 2024 r. może zostać wyczerpany lub co najmniej niemal wyczerpany. Jeśli tak się stanie, to w 2024 r. banki zostaną zmuszone przerwać przyjmowanie wniosków o kredyt z dopłatą. Aby tego ryzyka uniknąć, wiele osób będzie pewnie chciało złożyć wniosek jeszcze w bieżącym roku" - wyjaśnił Turek.