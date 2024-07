Boom na pracę wakacyjną. Zarobki do 10 tys. "Nie mogę w to uwierzyć"

Zainteresowanych jest tak wielu, że przedsiębiorca zaczął rezygnować z zatrudniania Ukraińców, którzy w ostatnich latach stanowili podporę rynku pracy tymczasowej. - Wielu z nich trafia do mnie z agencji pracy tymczasowych. Są przeszkoleni. Widać, że mówią to, co pracodawca chce usłyszeć. A potem okazuje się, że trafili do kuchni prosto z budowy i gdy przychodzi do usmażenia schabowego rozkładają ręce - tłumaczy pan Piotr.