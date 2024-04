"Młodzi są zmanierowani, pracują emeryci". Tak wygląda praca sezonowa

Rolnicy i eksperci alarmują, że znajdowanie chętnych do pracy tymczasowej przy zbiorach sprawia coraz większe trudności. Pracowników z Ukrainy jest coraz mniej, młodzi Polacy do trudnej roboty na polu się nie garną. Braki plantatorzy uzupełniają więc seniorami, którzy dorabiają sobie do emerytury.