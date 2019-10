Umowa rozwodowa z Unią Europejską nie jest na razie ratyfikowana przez brytyjski parlament, a obowiązująca data brexitu to nadal 31 października.

Brexit. Umowa rozwodowa z Unią na ostrzu noża.

Wbrew wstępnym założeniom premiera Borisa Johnsona, jego umowa z UE dot. brexitu nie została w sobotę zatwierdzona przez Izbę Gmin. Głosowanie odłożono jednak w czasie. Przeszła za to poprawka mówiąca o tym, że przed decyzją co do ratyfikacji przyjęty musi zostać pakiet dodatkowych aktów prawnych, regulujących szczegóły porozumienia z Brukselą.