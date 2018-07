Bruksela bierze się za Airbnb. Domaga się więcej przejrzystości

Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów zażądały od Airbnb dostosowania się do warunków unijnych w przepisach konsumenckich oraz przejrzystości cenowej.



- Popularność nie może być wymówką dla nieprzestrzegania unijnych przepisów konsumenckich – powiedziała w oficjalnym komunikacie Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. Podkreśliła, że Europejczycy muszą mieć taki system, w którym bez problemów zrozumieją, za co i w jaki sposób płacą za usługi oraz przejrzyste zasady np. anulowania rezerwacji przez gospodarza. – Oczekuję, że Airbnb szybko podejmie odpowiednie działania.

Piłka jest teraz po stronie Airbnb. Firma musi do końca sierpnia przedstawić swoje propozycje zmian. Zostaną one wzięte pod lupę przez unijnych urzędników. Jeśli ocenią oni, że działania Airbnb są niesatysfakcjonujące, to mogą one podlegać szerszym działaniom w zakresie egzekucji przepisów.