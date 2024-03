Brukselski bat zadziałał. Sklepy rzadziej manipulują klientami

Zawyżanie cen produktów, by potem w okresie przecen organizować potężne promocje, to jeden z najstarszych trików stosowanych przez sklepy. Okazało się jednak, że ostatnio przedsiębiorcy mocno powściągnęli się z manipulowaniem klientami. Za ten sukces odpowiada unijna dyrektywa. Sprzedawcy radzą sobie za to w inny sposób.