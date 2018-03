Brytyjczycy nakładają podatek na cukier, żeby odchudzić obywateli. Firmy w panice szukają alternatywy

Podatek od półlitrowej butelki klasycznej Coca-Coli w Wielkiej Brytanii wyniesie wkrótce około 1,4 funta. W teorii ma zmusić producentów do "odsładzania" napojów, w praktyce może podnieść ceny. Przez cukier zapłacimy więcej także i w Polsce, choć akurat nie przez podatek.

Brytyjczycy co roku wydają na leczenie chorób wynikających z otyłości 6 mld funtów. Do nadmiernych kilogramów wydatnie przyczyniają się słodzone napoje, dlatego politycy wywierają presję na wielkich koncernach, by ograniczały cukier. Wkrótce na Wyspach za każde 100 ml napoju z więcej niż 5 lub 8 g cukru będzie trzeba dopłacić wraz z VAT 22 lub 29 pensów. Jak wylicza dziennik, do półlitrowej butelki klasycznej Coca-Coli jej producent musi sobie doliczyć 1,4 funta.

Musi doliczyć sobie, co najczęściej oznacza, że klient zapłaci więcej. W krajach, gdzie zakaz już obowiązuje, ceny poszły w górę o 5-20 proc. Producenci robią co mogą, by ograniczyć cukier w swoich napojach, ale przy okazji zachować dobrze znany konsumentom smak. Nie jest to proste, co pokazuje przykład Coca-Coli. Firma zmodyfikowała już skład 200 produktów, ale wciąż słyszy skargi, że to już nie ten sam napój.